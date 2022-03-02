Грузинські військові прибули на допомогу ЗСУ – відео

Відео їхнього висадження з літака з'явилося у Twitter.

Військові з Грузії прилетіли в Україну для допомоги нашим військовим.

Відео їхнього висадження опублікувала Рада національної безпеки і оборони України.

Вітаємо брати!

Лави бійців за волю Україну поповнюються! pic.twitter.com/9aL9j6JTK8 — ВОЇНИ УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) March 2, 2022

"Вітаємо брати! Лави бійців за волю Україну поповнюються!", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, Грузія направить в Україну гуманітарну допомогу на $320 тисяч.