Грузинские военные прибыли на помощь ВСУ – видео

Грузинские военные прибыли на помощь ВСУ – видео

Видео их высадки из самолета появилось в Twitter.

Военные из Грузии прилетели в Украину для помощи нашим военным.

Видео их высадки опубликовал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Поздравляем братья!

Скамьи бойцов за свободу Украину пополняются! pic.twitter.com/9aL9j6JTK8 — ВОИНЫ УКРАИНЫ (@ArmedForcesUkr) Март 2, 2022

"Поздравляем братья! Скамьи бойцов за свободу Украину пополняются!", — говорится в подписи к видео.

Напомним, Грузия направит в Украину гуманитарную помощь на 320 тысяч долларов.