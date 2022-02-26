Деньги вместо санкций: Грузия выделила Украине $320 тысяч

Грузия направит в Украину гуманитарный груз.

Грузия направит в Украину гуманитарный груз на один миллион лари ($320 тыс.) для гуманитарной помощи Украине из-за вторжения России.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал указ. Об этом сообщила пресс-служба грузинского Кабинета министров.

Гуманитарный груз включает в себя средства первой медицинской помощи, медикаменты и кислородные концентраторы. Его доставят 27 февраля через Варшаву.

Напомним, Грузия отказалась присоединиться к экономическим и финансовым санкциям против России. Премьер Грузии заявил, что санкции против РФ нанесут ущерб его стране.

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