Финляндия выделила Украине 50 млн долларов помощи

"Это – действенный вклад в антивоенную коалицию", — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Финляндии Саули Ниинисте по противодействию агрессору и поблагодарил за выделение 50 млн долларов помощи.

Об этом глава украинского государства сообщил в Twitter.

Обсудил с @niinisto вопросы противодействия агрессору. Проинформировал о нашей защите, коварном обстреле Киева. Благодарен партнерам за выделение 50 млн дол. помощи. Это – действенный вклад в антивоенную коалицию. Работаем дальше. Должны ужесточать санкции. Увеличивать оборонную поддержку. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

"Поинформировал о нашей защите, коварном обстреле Киева. Благодарен финляндским партнерам за выделение 50 млн долл. помощи. Это – действенный вклад в антивоенную коалицию. Работаем дальше. Должны ужесточать санкции. Увеличивать оборонную поддержку Украины", — отметил Зеленский.