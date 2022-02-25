Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Финляндия выделила Украине 50 млн долларов помощи

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Финляндия выделила Украине 50 млн долларов помощи

pixabay.com

"Это – действенный вклад в антивоенную коалицию", — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Финляндии Саули Ниинисте по противодействию агрессору и поблагодарил за выделение 50 млн долларов помощи.

Об этом глава украинского государства сообщил в Twitter.

"Поинформировал о нашей защите, коварном обстреле Киева. Благодарен финляндским партнерам за выделение 50 млн долл. помощи. Это – действенный вклад в антивоенную коалицию. Работаем дальше. Должны ужесточать санкции. Увеличивать оборонную поддержку Украины", — отметил Зеленский.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация