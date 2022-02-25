Как действовать, если оккупанты в вашем городе — объяснение Минобороны

А в Госпогранслужбе напомнили, как делать "коктейли Молотова", которыми можно обезвредить технику противника.
Министерство обороны призывает каждого украинца сопротивляться российским оккупантам.
Минобороны призывает граждан блокировать российскую технику на улицах городов своими силами, записывать на видео перемещение вражеской армии и распространять их в соцсетях.
"Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, а оккупанты на чужой земле", — говорится в сообщении.
Также Минобороны предупреждает, что не стоит приближаться к местам, где против россиян ведут бои украинские военные, "чтобы не мешать им делать свою работу".
А в Госпогранслужбе напомнили, как делать "коктейли Молотова", которыми можно обезвредить технику противника.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.