Как действовать, если оккупанты в вашем городе — объяснение Минобороны

Как действовать, если оккупанты в вашем городе — объяснение Минобороны

А в Госпогранслужбе напомнили, как делать "коктейли Молотова", которыми можно обезвредить технику противника.

Министерство обороны призывает каждого украинца сопротивляться российским оккупантам.

Минобороны призывает граждан блокировать российскую технику на улицах городов своими силами, записывать на видео перемещение вражеской армии и распространять их в соцсетях.

"Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, а оккупанты на чужой земле", — говорится в сообщении.

Также Минобороны предупреждает, что не стоит приближаться к местам, где против россиян ведут бои украинские военные, "чтобы не мешать им делать свою работу".

А в Госпогранслужбе напомнили, как делать "коктейли Молотова", которыми можно обезвредить технику противника.