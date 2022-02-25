Фінляндія виділила Україні 50 млн доларів допомоги 

"Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію", - заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Фінляндії Саулі Нііністе щодо протидії агресору та подякував за виділення 50 млн доларів допомоги.

Про це глава української держави повідомив у Twitter.

Обговорив з @niinisto питання протидії агресору. Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний партнерам за виділення 50 млн дол. допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

"Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний фінляндським партнерам за виділення 50 млн дол. допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку України", - зауважив Зеленський.