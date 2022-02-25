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Фінляндія виділила Україні 50 млн доларів допомоги 

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Фінляндія виділила Україні 50 млн доларів допомоги 

pixabay.com

"Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію", - заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Фінляндії Саулі Нііністе щодо протидії агресору та подякував за виділення 50 млн доларів допомоги.

Про це глава української держави повідомив у Twitter. 

"Поінформував про наш захист, підступний обстріл Києва. Вдячний фінляндським партнерам за виділення 50 млн дол. допомоги. Це – дієвий внесок в антивоєнну коаліцію. Працюємо далі. Маємо посилювати санкції. Збільшувати оборонну підтримку України", - зауважив Зеленський.

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