Харків'ян просять сховатися у метро та підвали: звернення Терехова

Мер міста обіцяє запаси продовольства у місті.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав усіх мешканців міста сховатися в укриття.

Про це міський голова сказав у своєму відеозверненні.

"Прошу вас спуститися до станцій метрополітену, які готові для цього, бомбосховища та підвальні приміщення", - наголосив мер Харкова.

За його словами, міський транспорт задля безпеки курсує з обмеженнями. Інтернет наразі працює. Супермаркети відчинені, каже він. А також пообіцяв, що місто буде забезпечене хлібом.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли Харків з ракетної системи залпового вогню. Один з снарядів прилетів на в районі Кінного ринку.