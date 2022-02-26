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Сербія не вводитиме санкції проти Росії

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Сербія не вводитиме санкції проти Росії

Associated Press

Сербія хоче зберегти дружбу з Росією.

Сербія не буде вводити санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

Про це заявив президент країни Александр Вучич після засідання РНБО.

Він сказав, що Сербія виступає за мир, поважає міжнародне право і вважає, що порушувати територіальну цілісність будь-якої країни, включаючи Україну, неправильно, але країни не буде вводити санкції проти Росії.

Вучич вважає, що вводити санкції не в її інтересах через дружбу з Росією.

Він назвав Україну та Росію "дружніми країнами".

Влада Сербії вживатиме всіх заходів, щоб не допустити добровольців до участі в конфліктах у Східній Європі.

Водночас президент додав, що Сербія надаватиме гуманітарну допомогу населенню України.

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