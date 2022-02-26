Гроші замість санкцій: Грузія виділила Україні $320 тисяч

Грузія направить в Україну гуманітарний вантаж.

Грузія направить в Україну гуманітарний вантаж на один мільйон ларі ($320 тис.) для гуманітарної допомоги Україні через вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підписав відповідний указ. Про це повідомила пресслужба грузинського Кабінету міністрів.

Гуманітарний вантаж включає засоби першої медичної допомоги, медикаменти та кисневі концентратори. Його доставлять 27 лютого через Варшаву.

Нагадаємо, Грузія відмовилася приєднатися до економічних та фінансових санкцій проти Росії. Прем'єр Грузії заявив, що санкції проти РФ зашкодять його країні.

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