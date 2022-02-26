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Волинь, повітряна тривога

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Стежте за офіційною інформацією та не піддвайтеся паніці.

Через загрозу небезпеки на Волині 26 лютого о 17:05 оголосили повітряну тривогу. Громадяни повинні негайно поіти в укриття.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

"Повітряна тривога. Всі в укриття! (17.05 год./26.02)", - йдеться в повідомлення.

Зауважимо, що у ДСНС опублікували оновлену карту, яка допоможе знайти найближче бомбосховище.

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