В Одесі українські військові збили російський безпілотник

Повідомляється, два вибухи пролунали в самому центрі міста.

Поблизу Одеси підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України збили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє пресслужба Одеської військової обладміністрації у Фейсбук.

"Шановні одесити! Щойно Ви почули два вибухи в центральній частині міста. За повідомленням Оперативного командування "Південь", це спрацювали підрозділи ППО Збройних Сил України – наші військові збили на підступах до Одеси літальний апарат противника", - йдеться у повідомленні.