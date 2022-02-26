Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Шостці лунають сирени 

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Людей просять ховатися до укриття

У Шостці Сумської області лунають сирени.

Про це повідомили у Сумські обласній військовій адміністрації. 

Загроза артобстрілу. Всіх закликають до укриття.

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

Нагадаємо:

Наступна публікація