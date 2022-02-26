В Одессе украинские военные сбили российский беспилотник

Сообщается, что два взрыва прогремели в самом центре города.

Вблизи Одессы подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает прессслужба Одесской военной обладминистрации в Фейсбуке.

"Уважаемые одесситы! Как только Вы услышали два взрыва в центральной части города. По сообщению Оперативного командования "Юг", это сработали подразделения ПВО Вооруженных Сил Украины – наши военные сбили на подступах к Одессе летательный аппарат противника", — говорится в сообщении.