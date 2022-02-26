Ченці Афону моляться за перемогу України у війні

Для нападників просять покарання.

Після розповіді ченцям на священній горі Афон про напад Росії на українські землі, ті моляться навіть не за мир, а за перемогу українців.

Про це розповів кореспондент ТСН Олександр Загородній, який саме цими днями мав мати відрядження до святині.

З його розповіді, директор інституту афонської спадщини Сергій Шумило зв’язався із ченцями, і сьогодні прийшла відповідь, що ченці моляться за перемогу над загарбником.

"У відповідь на мій коментар про необхідність молитись не просто за мир, а саме за перемогу українського війська над загарбниками отримав від ієромонаха Даміана зі Святої Гори Афон такий коментар: "Ми, на Афоні, так і молимося. За перемогу наших воїнів, за те, щоб зруйнувались всі плани ворогів. За те, щоб Сам Господь покарав всіх Каїнів!", - зазначив Шумило.

На Святій Горі Афон моляться за перемогу Українського Війська над путінською ордою! У відповідь на мій коментар про... Опубліковано Сергієм Шумилом Субота, 26 лютого 2022 р.