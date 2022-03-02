"Будемо битися": Кличко попередив, що РФ все ближче стягує війська до Києва

Київ, за словами Кличка, готується оборонятися від Росії.
Росія, яка напала на Україну 24 лютого, продовжує стягувати військові сили все ближче до Києва. Столиця готується обороняти місто від загарбників, людей закликають дотримуватися комендантської години, яка діє від 20:00 до 07:00.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні 2 березня.
"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам! Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися!", – наголосив Кличко.
Мер Києва нагадав, що 1 березня російські окупанти атакували Київ. У результаті влучання ракет в телевежу загинули п’ятеро мирних киян. У зв'язку з цим мер Києва закликав містян з міркувань безпеки без крайньої потреби не виходити на вулиці, дотримуватися комендантської години, а за сигналом тривоги – слідувати до укриття.
Крім того, Кличко відзвітував, що в Києві працює критична інфраструктура, громадський транспорт теж курсує.
"Переважно, щоб перевозити працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Маршрути транспорту – на сайті міської влади. Працює також гуманітарний штаб, що створило місто, і який збирає допомогу для тих, кому вона сьогодні потрібна", - підсумував він.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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