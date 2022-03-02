"Будемо битися": Кличко попередив, що РФ все ближче стягує війська до Києва

"Будемо битися": Кличко попередив, що РФ все ближче стягує війська до Києва

Київ, за словами Кличка, готується оборонятися від Росії.

Росія, яка напала на Україну 24 лютого, продовжує стягувати військові сили все ближче до Києва. Столиця готується обороняти місто від загарбників, людей закликають дотримуватися комендантської години, яка діє від 20:00 до 07:00.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні 2 березня.

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"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам! Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися!", – наголосив Кличко.

Мер Києва нагадав, що 1 березня російські окупанти атакували Київ. У результаті влучання ракет в телевежу загинули п’ятеро мирних киян. У зв'язку з цим мер Києва закликав містян з міркувань безпеки без крайньої потреби не виходити на вулиці, дотримуватися комендантської години, а за сигналом тривоги – слідувати до укриття.

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Крім того, Кличко відзвітував, що в Києві працює критична інфраструктура, громадський транспорт теж курсує.

"Переважно, щоб перевозити працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Маршрути транспорту – на сайті міської влади. Працює також гуманітарний штаб, що створило місто, і який збирає допомогу для тих, кому вона сьогодні потрібна", - підсумував він.