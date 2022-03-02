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Возле Одессы заметили вражеский корабль

Возле Одессы заметили вражеский корабль

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Возле Одессы заметили вражеский корабль

У Одессы заметили вражеский корабль / facebook.com/sergey.bratchuk

Город готов к обороне.

Возле Одессы в Черном море заметили вражеский русский корабль.

Об этом сообщил в своем Facebook руководитель Общественного совета Одесской ОГА Сергей Братчук.

"Говорят, что на одесском рейде появились вражеские корабли, которые готовят морской десант против Одессы. Добро пожаловать в ад. Черноморские бычки давно не ели. Одесса готова обороняться. Мы вас ждем", — подчеркнул он в видеообращении.

Одесса. Замечен вражеский корабль. Русский корабель, иди нах#й!

Опубликовано Сергеем Братчуком Среда, 2 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 198
  • боевые бронированные машины — 846
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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