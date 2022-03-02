Возле Одессы заметили вражеский корабль

Город готов к обороне.

Возле Одессы в Черном море заметили вражеский русский корабль.

Об этом сообщил в своем Facebook руководитель Общественного совета Одесской ОГА Сергей Братчук.

"Говорят, что на одесском рейде появились вражеские корабли, которые готовят морской десант против Одессы. Добро пожаловать в ад. Черноморские бычки давно не ели. Одесса готова обороняться. Мы вас ждем", — подчеркнул он в видеообращении.