Ані Лорак лише після цькування скасувала концерт у Санкт-Петербурзі – фото

Співачка зробила це без зайвих слів.

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Росії, на тлі хейту скасувала концерт у Санкт-Петербурзі.

Цікаво, що її шоу мало відбутися сьогодні, 2 березня. Втім, не виступати вона вирішила за декілька годин до події, на сьомий день війни. Та й скасувала знаменитість виступ, як "справжня патріотка" своєї Батьківщини – без зайвих слів.

instagram.com/anilorak

Зауважимо, також Лорак планує виступити у Воронежі, Ростові, Сочі та інших містах Росії. Втім, про скасування цих виступів ще не йдеться.

Нагадаємо, Лорак тривалий час не коментувала вторгнення Росії до України. Але, аж на шостий день кровопролиття на нашій землі, вбивств росіянами дітей, вирішила таки залишити пост у Instagram. Артистка згадала, що вона українка і закликала зупинити війну. Втім, про те, хто ж затіяв жорстокі вбивства (президент РФ), не було жодного слова.

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