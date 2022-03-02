Ніна Матвієнко з бомбосховища гучно заспівала українську пісню

Артистка зворушила патріотичним роликом.
Народна артистка України Ніна Матвієнко також ховається від обстрілів у підвалах.
Попри весь жах, який коїться в країні, виконавиця не втрачає бойовий дух. 74-річна виконавиця записала своїй доньці відео, де співає в укритті в темряві. Ролик Тоня Матвієнко розмістила у своєму Instagram.
"Роде мій красний, роде мій прекрасний! Не цураймося, признаваймося! Бо багацько нас є! Хоч ми й у підвалі", – заспівала зірка.
У коментарях колеги знаменитості висловили своє захоплення.
- "Моя прекрасна душа! Мамочці привіт і любов від мене!" – написала Оля Полякова.
- "Клааааааас", – зазначив Віталій Козловський.
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