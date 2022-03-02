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Нина Матвиенко из бомбоубежища громко спела украинскую песню

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Нина Матвиенко из бомбоубежища громко спела украинскую песню

instagram.com/zhvl_official

Артистка растрогала патриотическим роликом.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко тоже прячется от обстрелов в подвалах.

При всем ужасе, который происходит в стране, исполнительница не теряет боевой дух. 74-летняя исполнительница записала своей дочери видео, где поет в укрытии в темноте. Ролик Тоня Матвиенко разместила в своем Instagram.

"Роде мій красний, роде мій прекрасний! Не цураймося, признаваймося! Бо багацько нас є! Хоч ми й у підвалі", — спела звезда.

В комментариях коллеги знаменитости выразили свое восхищение.

  • "Моя прекрасная душа! Мамочке привет и любовь от меня!" – написала Оля Полякова.
  • "Клааааааас", – отметил Виталий Козловский.

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