Що робити Україні без підтримки Трампа і Маска: The Independent назвало єдиний вихід

Україні потрібна альтернатива Starlink / © Associated Press

Реклама

Після суперечки навколо обмежень Starlink і військової системи Starshield Україні білше не варто покладатися виключно на супутникові системи зв’язку, доступ до яких залежить від рішень американської влади та власника SpaceX Ілона Маска.

Про це йдеться в редакційній статті The Independent.

Реклама

Чому Україні потрібні альтернативи Starlink

У середині жовтня українські військові зіткнулися з обмеженнями роботи супутникового зв’язку на високих швидкостях. Це ускладнило використання безпілотників і передавання даних під час бойових операцій. Згодом Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до системи, однак українська сторона повідомляла про перебої та невизначеність щодо повного скасування обмежень.

Реклама

Редакція The Independent вважає, що цей випадок оголив стратегічну проблему: критично важливий для оборони зв’язок залежить від компанії, рішення якої можуть змінюватися під впливом політичних обставин. У газеті наголошують, що супутникові системи потрібні не лише Україні, а й безпеці Заходу загалом.

«Така життєво важлива для безпеки Заходу система, як Starshield, не може перебувати під контролем і використовуватися за забаганкою однієї людини — навіть якщо це найбагатша людина планети», — йдеться в редакційній статті.

Що пропонують робити Європі

На думку редакції, європейські країни разом з Україною мають пришвидшити розроблення та впровадження альтернатив Starlink і Starshield. Це потребуватиме значних фінансових вкладень і технологічних зусиль, однак дозволить зменшити залежність від одного постачальника супутникового зв’язку.

У виданні зауважують, що Україна швидко розвиває власні військові технології, але європейські країни просуваються повільніше, ніж потрібно. Саме тому редакція закликає європейських союзників активніше координувати зусилля та створювати системи, які зможуть забезпечувати потреби українського війська незалежно від рішень Вашингтона.

Реклама

Водночас газета не стверджує, що американські технології вже повністю недоступні Україні. Її головний аргумент полягає в тому, що навіть після відновлення роботи зв’язку стратегічна залежність залишається ризиком, який потрібно усунути.

Starlink для України — останні новини

24 жовтня міністр оборони України Євгеній Хмара підтвердив, що швидкість супутникового зв’язку Starlink для Сил оборони знову перевищила 400 км/год. За його словами, наразі зв’язок стабільний, що має особливе значення для роботи безпілотників, логістики та комунікації військових.

Напередодні українська сторона повідомляла про перебої на високих швидкостях, через які використання супутникової мережі на фронті було ускладнене. Відновлення показників стало важливим кроком, однак питання залежності від одного постачальника залишилося відкритим.

Проблема полягає в тому, що супутниковий зв’язок став критично важливим для української оборони, а рішення щодо доступу до нього залежать від SpaceX та її власника Ілона Маска. Саме тому Україна й європейські союзники шукають резервні рішення.

Реклама

Серед можливих альтернатив розглядають європейську мережу OneWeb і супутниковий проєкт Amazon Leo, хоча швидко відтворити масштаб і технічні можливості Starlink їм буде складно. Потребу в таких системах загострили жовтневі обмеження, які вплинули на роботу безпілотників і зв’язок на фронті. Пошук альтернатив Starlink став не просто технологічним завданням, а питанням довгострокової безпеки України.

Розвиток власних і європейських систем потребуватиме коштів, часу та узгоджених рішень, однак саме це редакція The Independent вважає необхідним кроком, щоб майбутня робота українського війська не залежала від рішень окремої компанії чи політичних обставин у США. Навіть якщо доступ до Starlink залишається стабільним, резервні канали зв’язку можуть стати важливою гарантією безперервної роботи Сил оборони.

Новини партнерів