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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Хмара підтвердив відновлення швидкості Starlink в Україні

Міністр оборони повідомив, що показник швидкості Starlink вже перевищив 400 км/год

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Євгеній Хмара

Євгеній Хмара / © Володимир Зеленський

Міністр оборони України Євгеній Хмара у суботу, 24 жовтня, підтвердив відновлення швидкості супутникового зв’язку Starlink для Сил оборони.

За його словами, Міноборони фіксує швидкість у понад 400 км/год, наразі зв’язок стабільний.

«Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та зв’язку», — сказав Хмара.

Раніше ТСН з посиланням на джерела у Міноборони повідомляв, що станом на 24 жовтня фіксується відновлення роботи Starlink для Сил оборони на швидкості понад 161 км/год.

Обмеження у роботі Starlink в Україні — що відомо

Раніше повідомлялося, що Starlink досі обмежений для України, хоча Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск скасував обмеження швидкості.

Після розмови Дональда Трампа з Ілоном Маском робота Starlink в Україні покращилася, але повного відновлення ще не було.

Варто зауважити, що збої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield, за повідомленнями військових, призвели до втрати українських дронів на понад $1 млн та зупинення більшості бойових вильотів на три доби.

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