Абрамович избавляется от недвижимости в Лондоне

Абрамович избавляется от недвижимости в Лондоне

Миллиардер продает дом в Лондоне.

Один из самых богатых людей России и владелец британского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович продает свой дом в Лондоне во избежание замораживания активов из-за санкций.

Об этом пишет The Times.

"Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси", боится попасть под санкции и министры должны действовать быстро. Он уже завтра собирается продать свой дом в Лондоне и еще одну квартиру", — сообщил депутат британского парламента Крис Брайант.

Ранее стало известно, что состояние богатейших людей России терпит ущерб на фоне массовой распродажи рынка, поскольку западные страны вводят санкции против РФ после ее вторжения в Украину.