У Чернігові збільшили тривалість комендантської години

Її збільшили на одну годину.

У Чернігові від середи, 3 березня, комендантська година буде тривати від 18:00 до 6:00.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Саус.

"Керівники громад у разі крайньої необхідності можуть корегувати зазначений час на своїй території тільки за погодженням з Районними військовими адміністраціями", - наголосив керівник ОДА.

До слова, комендантську годину в регіоні ввели 24 лютого. Тоді вона діяла від 21:00 до 06:00. Три дні тому її подовжили: від 18:00 до 05:00.

Зазначається: під час комендантської години заборонено покидати укриття чи власне житло. У цей час посилюється робота наших військових проти ДРГ супротивника.