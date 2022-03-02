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У Чернігові збільшили тривалість комендантської години

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У Чернігові збільшили тривалість комендантської години

Її збільшили на одну годину.

У Чернігові від середи, 3 березня, комендантська година буде тривати від 18:00 до 6:00.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Саус.

"Керівники громад у разі крайньої необхідності можуть корегувати зазначений час на своїй території тільки за погодженням з Районними військовими адміністраціями", - наголосив керівник ОДА.

До слова, комендантську годину в регіоні ввели 24 лютого. Тоді вона діяла від 21:00 до 06:00. Три дні тому її подовжили: від 18:00 до 05:00.

Зазначається:  під час комендантської години заборонено покидати укриття чи власне житло. У цей час посилюється робота наших військових проти ДРГ супротивника.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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