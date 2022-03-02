У трьох регіонах почали безкоштовно постачати е/е лікарням, армії та хлібозаводам

У трьох регіонах почали безкоштовно постачати е/е лікарням, армії та хлібозаводам

Компанія ДТЕК не виставлятиме рахунки за спожиту електроенергію.

Енергокомпанія ДТЕК почала безкоштовно постачати електроенергію медичним установам, військовим та силовим структурам, а також виробникам хліба у Києві, а також у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Україна переживає найскладніший період своєї історії і бізнес докладе максимум зусиль для допомоги державі та населенню. Крім програми гуманітарної допомоги та підтримки армії, з березня ми забезпечимо усі медичні установи, відомства силових структур та виробників хліба у трьох регіонах безкоштовною електроенергією", - повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

На період військових дій компанія не виставлятиме рахунки всім медичним закладам – лікарням, госпіталям та реабілітаційним центрам у цих регіонах.

Також безкоштовно електроенергію отримуватимуть установи силових структур – Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших відомств, які забезпечують безпеку та громадський порядок.

Нагадаємо, обленерго не відключатимуть споживачів за несплату на час воєнного стану.