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У трьох регіонах почали безкоштовно постачати е/е лікарням, армії та хлібозаводам

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У трьох регіонах почали безкоштовно постачати е/е лікарням, армії та хлібозаводам

pixabay.com

Компанія ДТЕК не виставлятиме рахунки за спожиту електроенергію.

Енергокомпанія ДТЕК почала безкоштовно постачати електроенергію медичним установам, військовим та силовим структурам, а також виробникам хліба у Києві, а також у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Україна переживає найскладніший період своєї історії і бізнес докладе максимум зусиль для допомоги державі та населенню. Крім програми гуманітарної допомоги та підтримки армії, з березня ми забезпечимо усі медичні установи, відомства силових структур та виробників хліба у трьох регіонах безкоштовною електроенергією", - повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

На період військових дій компанія не виставлятиме рахунки всім медичним закладам – лікарням, госпіталям та реабілітаційним центрам у цих регіонах.

Також безкоштовно електроенергію отримуватимуть установи силових структур – Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших відомств, які забезпечують безпеку та громадський порядок.

Нагадаємо, обленерго не відключатимуть споживачів за несплату на час воєнного стану.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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