У Херсоні люди сидять без світла, води та газу через обстріли

У Херсоні люди сидять без світла, води та газу через обстріли

Аварійні бригади працюють на місцях.

У Херсоні через обстріли перебої з водою, світлом та газом

Про це повідомили на сайті Херсонської міської ради.

Зокрема, 24 лютого під час обстрілів селища Антонівка виник прорив газопроводу, через це 900 абонентів залишились без газопостачання. Також жителі селища залишились без світла через пошкодження лінії 10 кВт.

Також від газу відключили будинки за адресами вулиця Тарле, 2, 4, вул.49 Гвардійської дивізії, 28, вул. Перекопська, 171 та провулок Санаторний, 8 через потрапляння снарядів.

Під час обстрілів у Таврійському мікрорайоні без світла залишились будинки по вулиці Вишневій, 26 та в деяких будинках по проспекту 200-річчя Херсона.

Також без електроенергії залишилось будинки по вулицях Котляревській, Фрітаун, Фестивальній, з 1 по 5 Західній та селище Північне.