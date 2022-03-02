Городки Ирпень и Буча, в пригороде Киева, заполнены сожженной техникой врага

На некоторых улицах целые могильники техники и тел врага.

Северо-западные окрестности столицы несколько дней являются горячей точкой боевых действий. Враг не оставляет попыток прорваться в Киев из Житомирского направления. Через несколько дней упорных боев улицы пригороды заблокированы разбитой и сожженной российской техникой.

Об этом говорится в ТСН

В городах Буча и Ирпень иногда выжжены целые улицы, но города не уничтожены, есть разрушения домов. Улицы заполнены сожженной техникой врага, с отметкой V.

А наряду с техникой лежат и тела убитых русских войск.

Самое главное сейчас, говорят местные чиновники, – это убрать с улиц неразорванные боеприпасы. Ведь по городу часто передвигаются жители и это может представлять для них опасность.

Сегодня в городках по меньшей мере 4 раза раздавались взрывы. Прилетали снаряды из соседнего Гостомеля.