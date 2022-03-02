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Городки Ирпень и Буча, в пригороде Киева, заполнены сожженной техникой врага

Городки Ирпень и Буча, в пригороде Киева, заполнены сожженной техникой врага

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Городки Ирпень и Буча, в пригороде Киева, заполнены сожженной техникой врага

На некоторых улицах целые могильники техники и тел врага.

Северо-западные окрестности столицы несколько дней являются горячей точкой боевых действий. Враг не оставляет попыток прорваться в Киев из Житомирского направления. Через несколько дней упорных боев улицы пригороды заблокированы разбитой и сожженной российской техникой.

Об этом говорится в ТСН

В городах Буча и Ирпень иногда выжжены целые улицы, но города не уничтожены, есть разрушения домов. Улицы заполнены сожженной техникой врага, с отметкой V.

А наряду с техникой лежат и тела убитых русских войск.

Самое главное сейчас, говорят местные чиновники, – это убрать с улиц неразорванные боеприпасы. Ведь по городу часто передвигаются жители и это может представлять для них опасность.

Сегодня в городках по меньшей мере 4 раза раздавались взрывы. Прилетали снаряды из соседнего Гостомеля.

Враг не оставляет попыток прорваться в Киев – какая ситуация в окрестностях города

Враг не оставляет попыток прорваться в Киев – какая ситуация в окрестностях города

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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