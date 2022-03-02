Під Конотопом російські військові розстріляли автомобіль: є загиблі

Під Конотопом російські військові розстріляли автомобіль: є загиблі

Розпочалося слідство.

Під Конотопом, Сумської області, російські військові розстріляли автомобіль.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що 28 лютого під час виїзду з села Слобод військові РФ обстріляли автомобіль. Двоє чоловіків загинули.

Конотопська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).