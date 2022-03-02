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Виктор Бронюк вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины

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Виктор Бронюк вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины

Виктор Бронюк вместе с другими участниками терробороны / instagram.com/viktorbronyuk_official

Певец вместе с другими защищает Украину от оккупантов.

Солист группы ТІК Виктор Бронюк вступил в территориальную оборону Вооруженных сил Украины.

Об этом артист рассказал в своем Instagram. Он опубликовал фото, на котором изображен с оружием вместе с другими участниками территориальной обороны.

Виктор Бронюк вместе с другими участниками терробороны / © instagram.com/viktorbronyuk_official
Виктор Бронюк вместе с другими участниками терробороны / instagram.com/viktorbronyuk_official

"Классика", она всегда актуальна. Кто любит слушать музыку на "винилах", но РПД тоже не плохо звучит", — написал под фото Бронюк.

Виктор Бронюк вместе с другими участниками терробороны / © instagram.com/viktorbronyuk_official
Виктор Бронюк вместе с другими участниками терробороны / instagram.com/viktorbronyuk_official

Отметим, украинские звезды шоу-бизнеса вступают в ряды территориальной обороны ВС Украины. Защищать страну от оккупантов вместе с другими украинцами пошли солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, фронтмен "Антител" Тарас Тополя и участники коллектива, рэпер Александр Ярмак, Игорь Кондратюк, Юрий Ткач, Фагот, Дмитрий Дикусар, Никита Добрынин, Андрей Фединчик, Ахтем Сеитаблаев, Олег Сенцов, Александр Положинский, Егор Соболев и Алексей Тритенко.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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