Виктор Бронюк вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины

Певец вместе с другими защищает Украину от оккупантов.

Солист группы ТІК Виктор Бронюк вступил в территориальную оборону Вооруженных сил Украины.

Об этом артист рассказал в своем Instagram. Он опубликовал фото, на котором изображен с оружием вместе с другими участниками территориальной обороны.

Виктор Бронюк вместе с другими участниками терробороны / instagram.com/viktorbronyuk_official

"Классика", она всегда актуальна. Кто любит слушать музыку на "винилах", но РПД тоже не плохо звучит", — написал под фото Бронюк.

Виктор Бронюк вместе с другими участниками терробороны / instagram.com/viktorbronyuk_official

Отметим, украинские звезды шоу-бизнеса вступают в ряды территориальной обороны ВС Украины. Защищать страну от оккупантов вместе с другими украинцами пошли солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, фронтмен "Антител" Тарас Тополя и участники коллектива, рэпер Александр Ярмак, Игорь Кондратюк, Юрий Ткач, Фагот, Дмитрий Дикусар, Никита Добрынин, Андрей Фединчик, Ахтем Сеитаблаев, Олег Сенцов, Александр Положинский, Егор Соболев и Алексей Тритенко.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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Россия наносит удары по гражданскому населению: