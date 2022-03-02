Wizz Air бесплатно предоставит 100 тыс. билетов для беженцев из Украины

Wizz Air бесплатно предоставит 100 тыс. билетов для беженцев из Украины

Рейсы запланированы из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air бесплатно предоставит 100 тыс. билетов для украинцев, покидающих страну из-за военной агрессии России.

Об этом компания сообщила на странице Facebook.

Авиакомпания хочет помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было.

Компания предоставит бесплатные билеты на короткомагистральные рейсы, вылетающие из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте.

В бесплатный билет учтена ручная кладь, однако за багаж нужно доплачивать отдельно. Для бронирования билета необходим украинский паспорт, удостоверяющий личность.

Wizz Air также предлагает "спасательный" билет стоимостью €29,99 и €69,99 для украинцев, находящихся в других странах.

Напомним, ранее 32 страны мира закрыли небо самолетам России. Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.