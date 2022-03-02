Wizz Air бесплатно предоставит 100 тыс. билетов для беженцев из Украины

Рейсы запланированы из Польши, Румынии, Венгрии и Словакии.
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air бесплатно предоставит 100 тыс. билетов для украинцев, покидающих страну из-за военной агрессии России.
Об этом компания сообщила на странице Facebook.
Авиакомпания хочет помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было.
Компания предоставит бесплатные билеты на короткомагистральные рейсы, вылетающие из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте.
В бесплатный билет учтена ручная кладь, однако за багаж нужно доплачивать отдельно. Для бронирования билета необходим украинский паспорт, удостоверяющий личность.
Wizz Air также предлагает "спасательный" билет стоимостью €29,99 и €69,99 для украинцев, находящихся в других странах.
Напомним, ранее 32 страны мира закрыли небо самолетам России. Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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