Російське вторгнення: уряд створить фонди для відновлення України

Кошти направлять на відновлення інфраструктури, економіки та інше.

Згідно з дорученням президента України Володимира Зеленського, український уряд створить чотири фонди, кошти яких направлять на відновлення країни через російське вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Зокрема йдеться про:

фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок та лікарню! Кожен міст і дорогу!

фонд відновлення та трансформації економіки. "Ми будемо просити наших партнерів прийняти для нас так званий "український План Маршалла". Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будемо будувати нову європейську країну", - заявив прем’єр.

фонд обслуговування та погашення боргу.

фонд підтримки постраждалого бізнесу.

"Всі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об’єднались заради спільної мети – вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наша задача – допомогти бізнесу повернутись до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про податкові ослаблення для бізнесу.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз підписав меморандум про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.