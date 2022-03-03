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Російське вторгнення: уряд створить фонди для відновлення України

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Російське вторгнення: уряд створить фонди для відновлення України

Кабінет Міністрів України

Кошти направлять на відновлення інфраструктури, економіки та інше.

Згідно з дорученням президента України Володимира Зеленського, український уряд створить чотири фонди, кошти яких направлять на відновлення країни через російське вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Зокрема йдеться про:

  • фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок та лікарню! Кожен міст і дорогу!
  • фонд відновлення та трансформації економіки. "Ми будемо просити наших партнерів прийняти для нас так званий "український План Маршалла". Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будемо будувати нову європейську країну", - заявив прем’єр.
  • фонд обслуговування та погашення боргу. 
  • фонд підтримки постраждалого бізнесу. 

"Всі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об’єднались заради спільної мети – вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наша задача – допомогти бізнесу повернутись до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про податкові ослаблення для бізнесу.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз підписав меморандум про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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