Андрій Федінчик вступив до лав територіальної оборони ЗС України

Артист захищає територію України.

Український актор Андрій Федінчик вступив до територіальної оборони Збройних сил України.

Про це у своєму Instagram повідомила його дружина, акторка Наталка Денисенко. Вона говорить, що мало бачиться з чоловіком. А Федінчик її заспокоює та розповідає, що до лав тероборони вступають багато українців.

Андрій Федінчик / instagram.com/natalka_denisenko

Також актор звернувся до росіян та спробував їм донести, що їхня влада нахабно їм бреше.

"Якщо вам досі розповідають про те, що тут росіяни рятують росіян від нацистів та фашистів. То я як головний нацист та фашист Україні наполовину росіянин, який все життя розмовляє російською мовою та не чує жодного слова докору, скажу, що головний нацист та фашист в цій ситуації – це ваш керівник, який хворий. Якщо ваших чоловіків та синів змушують їхати сюди, то відмовляйтеся, виходьте на мітинги, бо це стосується не лише нас. Везтимуть вас сюди з однією ціллю: убивати або помирати", - сказав Андрій Федінчик.

До слова, Наталка Денисенко, яка була вимушена тікати з Києва, розповіла, що їхній маленький син тяжко переживає війну в Україні.

"У Андрюшки мододшого кожен день після обіду від перенапруги істерика… Він плаче, але каже: "Я не плачу, я злюся!". А плаче через те, що хоче додому… Каже: "Я хочу додому, але ми ніколи туди не повернемось бо там літають бомби…". Заспокоюю, пояснюю, але він постійно повторює лише цю фразу", - поділилася переживаннями акторка.

Андрій Федінчик з сином / instagram.com/natalka_denisenko

Та Наталка Денисенко вірить, що незабаром повернеться додому, адже наша армія та наш народ переможуть!

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