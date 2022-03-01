Андрей Фединчик вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины

Артист защищает территорию Украины.

Украинский актер Андрей Фединчик вступил в территориальную оборону Вооруженных сил Украины.

Об этом в своем Instagram сообщила его супруга, актриса Наталка Денисенко. Она говорит, что мало видится с мужем. А Фединчик ее успокаивает и рассказывает, что в ряды терробороны вступают многие украинцы.

Андрей Фединчик / instagram.com/natalka_denisenko

Также актер обратился к россиянам и попытался им донести, что их власть нагло им лжет.

"Если вам до сих пор рассказывают, что здесь россияне спасают россиян от нацистов и фашистов. Я как главный нацист и фашист Украины наполовину россиянин, который всю жизнь разговаривает на русском языке и не слышит ни слова упрека, скажу, что главный нацист и фашист в этой ситуации – это ваш руководитель, который болен. Если ваших мужей и сыновей заставляют ехать сюда, то отказывайтесь, выходите на митинги, потому что это касается не только нас. Будут везти вас сюда с одной целью: убивать или умирать", — сказал Андрей Фединчик.

К слову, Наталка Денисенко, которая вынуждена была бежать из Киева, рассказала, что их маленький сын тяжело переживает войну в Украине.

"У Андрюшки младшего каждый день после обеда от перенапряжения истерика... Он плачет, но говорит: "Я не плачу, я злюсь!". А плачет из-за того, что хочет домой... Говорит: "Я хочу домой, но мы никогда туда не вернемся потому что там летают бомбы…". Успокаиваю, объясняю, но он постоянно повторяет только эту фразу", — поделилась переживаниями актриса.

Андрей Фединчик с сыном / instagram.com/natalka_denisenko

Но Наталка Денисенко верит, что скоро вернется домой, ведь наша армия и наш народ победят!

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