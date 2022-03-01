Міжнародний суд ООН проведе слухання через війну Росії проти України

Міжнародний суд ООН проведе слухання через війну Росії проти України

Слухання відбудуться 7 та 8 березня.

Міжнародний суд ООН повідомив, що 7 і 8 березня проведе слухання щодо війни в Україні.

Про це повідомляє агентство AFP.

"Міжнародний суд ООН заявив у вівторок, що проведе слухання 7 і 8 березня щодо війни в Україні, оскільки бойові дії посилюються", - йдеться у повідомленні.