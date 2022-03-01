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ООН просить 1,7 млрд доларів на допомогу постраждалим від російського вторгнення

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Голова гуманітарної служби ООН вважає, український народ проживає "найчорнішу годину".

Організація Об’єднаних Націй (ООН) подала заявку на 1,7 мільярда доларів гуманітарної допомоги для постраждалих через напад Російської Феедерації.

Про це сказала голова гуманітарної служби ООН Мартін Ґріффітс 1 березня.

Керівниця гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс вважає, що українська нація проживає "найчорнішу годину".

"Сім’ї з маленькими дітьми ховаються в підвалах і на станціях метро або біжать, рятуючи своє життя під страхітливі звуки вибухів і голосіння сирен. Кількість постраждалих швидко зростає. Це найчорніша година для народу України. Нам потрібно посилити нашу відповідь зараз, щоб захистити життя та гідність пересічних українців. Ми повинні відповідати співчуттям і солідарністю", - сказала вона.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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