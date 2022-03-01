ООН просить 1,7 млрд доларів на допомогу постраждалим від російського вторгнення

Голова гуманітарної служби ООН вважає, український народ проживає "найчорнішу годину".

Організація Об’єднаних Націй (ООН) подала заявку на 1,7 мільярда доларів гуманітарної допомоги для постраждалих через напад Російської Феедерації.

Про це сказала голова гуманітарної служби ООН Мартін Ґріффітс 1 березня.

Керівниця гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс вважає, що українська нація проживає "найчорнішу годину".