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Кулеба повідомив, яка допомога потрібна Україні від США та НАТО

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Кулеба повідомив, яка допомога потрібна Україні від США та НАТО

Associated Press

Найголовніше, що потрібно - це повітряні сили та протиракетна оборона.

Військово-повітряні сили України обстрілюють колони російських військових, які прямують до українських міст.

Про це в ефірі CNN заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми використовуємо наші військово-повітряні сили, щоб знищити колони, що прямують до наших міст", – сказав він в телеінтерв’ю.

На запитання, яка подальша допомога Україні потрібна від США та НАТО, Кулеба відповів "повітряні сили, протиракетна оборона та озброєння".

"Проблема в тому, що Росія домінує на небі. Наші льотчики запекло б’ються з ними, але ми теж маємо втрати. Отже, росіяни використовують свої бойові літаки та бомбардувальники, щоб атакувати наші міста, і ми повинні протистояти цій загрозі. Це два найбільш нагальні запити, які ми подали нашим партнерам", – сказав він. "Ми воюємо в повітрі, але фізично Росія має більше літаків для розміщення в Україні за нас. Ось чому ми робимо такий акцент на протиповітряну оборону та повітряні сили, а також протиракетну оборону", — сказав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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