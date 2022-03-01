Кулеба повідомив, яка допомога потрібна Україні від США та НАТО

Найголовніше, що потрібно - це повітряні сили та протиракетна оборона.

Військово-повітряні сили України обстрілюють колони російських військових, які прямують до українських міст.

Про це в ефірі CNN заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми використовуємо наші військово-повітряні сили, щоб знищити колони, що прямують до наших міст", – сказав він в телеінтерв’ю.

На запитання, яка подальша допомога Україні потрібна від США та НАТО, Кулеба відповів "повітряні сили, протиракетна оборона та озброєння".

"Проблема в тому, що Росія домінує на небі. Наші льотчики запекло б’ються з ними, але ми теж маємо втрати. Отже, росіяни використовують свої бойові літаки та бомбардувальники, щоб атакувати наші міста, і ми повинні протистояти цій загрозі. Це два найбільш нагальні запити, які ми подали нашим партнерам", – сказав він. "Ми воюємо в повітрі, але фізично Росія має більше літаків для розміщення в Україні за нас. Ось чому ми робимо такий акцент на протиповітряну оборону та повітряні сили, а також протиракетну оборону", — сказав він.