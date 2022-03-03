Более 70 ракет выпустили по Украине с территории Беларуси – Пентагон

Более 70 ракет выпустили по Украине с территории Беларуси – Пентагон

Российские силы застопорились на севере, считают в Минобороны США.

В Министерстве обороны США заявили, что более 70 из 480 вражеских ракет, выпущенных по Украине, вылетели из Беларуси.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Пентагона 3 марта.

Там уточнили, что более 160 ракет по Украине запустили с территории России, более 70 – из Беларуси, еще около 10 – с Черного моря. Большая часть ракет была запущена с мобильных систем, попавших на территорию Украины.

"Более 230 ракет было выпущено с территории Украины. Есть мобильные системы. Их перемещают внутрь страны", — подчеркнул чиновник Минобороны США.

По оценкам ведомства, президент России Владимир Путин вложил 90% своей заранее подготовленной мощности для вторжения в Украину.

"Мы наблюдаем сильные бомбардировки городов на север и восток, то есть – Киев, Чернигов и Харьков. Мы по-прежнему считаем, что российские силы застопорились на севере", – добавил представитель Пентагона.