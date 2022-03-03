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Более 70 ракет выпустили по Украине с территории Беларуси – Пентагон

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Более 70 ракет выпустили по Украине с территории Беларуси – Пентагон

Associated Press

Российские силы застопорились на севере, считают в Минобороны США.

В Министерстве обороны США заявили, что более 70 из 480 вражеских ракет, выпущенных по Украине, вылетели из Беларуси.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Пентагона 3 марта.

Там уточнили, что более 160 ракет по Украине запустили с территории России, более 70 – из Беларуси, еще около 10 – с Черного моря. Большая часть ракет была запущена с мобильных систем, попавших на территорию Украины.

"Более 230 ракет было выпущено с территории Украины. Есть мобильные системы. Их перемещают внутрь страны", — подчеркнул чиновник Минобороны США.

По оценкам ведомства, президент России Владимир Путин вложил 90% своей заранее подготовленной мощности для вторжения в Украину.

"Мы наблюдаем сильные бомбардировки городов на север и восток, то есть – Киев, Чернигов и Харьков. Мы по-прежнему считаем, что российские силы застопорились на севере", – добавил представитель Пентагона.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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