Понад 70 ракет випустили по Україні з території Білорусі – Пентагон

Понад 70 ракет випустили по Україні з території Білорусі – Пентагон

Російські сили затрималися на півночі, вважають в Міноборони США.

У Міністерстві оборони США заявили, що понад 70 з 480 ворожих ракет, випущених по Україні, вилетіли з Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону 3 березня.

Там уточнили, що більше 160 ракет по Україні запустили з території Росії, понад 70 – з Білорусі, ще близько 10 ­– з Чорного моря. Велика частина ракет була запущена з мобільних систем, які потрапили на територію України.

"Понад 230 ракет було випущено з території України. Є мобільні системи. Їх переміщують всередину країни", ­– наголосив високопосадовець Міноборони США.

За оцінками відомства, президент Росії Володимир Путін вклав 90% своєї заздалегідь підготовленої потужності для вторгнення до України.

"Ми спостерігаємо сильні бомбардування міст на північ і схід, тобто ­– Київ, Чернігів і Харків. Ми, як і раніше, вважаємо, що російські сили затрималися на півночі", ­– додав представник Пентагону.