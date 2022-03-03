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Понад 70 ракет випустили по Україні з території Білорусі – Пентагон

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Понад 70 ракет випустили по Україні з території Білорусі – Пентагон

Associated Press

Російські сили затрималися на півночі, вважають в Міноборони США.

У Міністерстві оборони США заявили, що понад 70 з 480 ворожих ракет, випущених по Україні, вилетіли з Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону 3 березня.

Там уточнили, що більше 160 ракет по Україні запустили з території Росії, понад 70 – з Білорусі, ще близько 10 ­– з Чорного моря. Велика частина ракет була запущена з мобільних систем, які потрапили на територію України.

"Понад 230 ракет було випущено з території України. Є мобільні системи. Їх переміщують всередину країни", ­– наголосив високопосадовець Міноборони США.

За оцінками відомства, президент Росії Володимир Путін вклав 90% своєї заздалегідь підготовленої потужності для вторгнення до України.

"Ми спостерігаємо сильні бомбардування міст на північ і схід, тобто ­– Київ, Чернігів і Харків. Ми, як і раніше, вважаємо, що російські сили затрималися на півночі", ­– додав представник Пентагону.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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