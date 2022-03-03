Белорусские военные, стоящие на границе, не хотят воевать — Генштаб ВСУ

Белорусские военные, стоящие на границе, не хотят воевать — Генштаб ВСУ

Украинский город Мариуполь остается примером героического сопротивления русскому нашествию.

На территории Беларуси в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь. По данным Генштаба ВСУ, командование воинской части получило приказ наступать, но военные пока сомневаются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Доказательство боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы. Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают выполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.

В Генштабе отмечают, что на Волынском направлении ВС Украины удерживают определенные рубежи.

В Северской области украинская армия удерживает оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова. В Слобожанщине Вооруженные Силы Украины эффективно ведут оборонительные бои с превосходящими силами врага, на отдельных направлениях имеют успех. Противник несет большие потери.

Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвала планы русских захватчиков и не допустила выхода противника на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь остается примером героического сопротивления русскому нашествию.