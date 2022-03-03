На Днепропетровщине за сутки задержали 14 диверсантов (фото)

В полиции призвали жителей не фотографировать и не публиковать блокпосты и другие важные объекты.

На Днепропетровщине за минувшие сутки задержали 14 диверсантов. Двое из них были вооружены.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В телефонах мужчин нашли фото зданий госструктур, укреплений, блокпостов, бомбоубежищ и других важных объектов. Также изъяли российские рубли, телефоны с зафиксированными звонками на российские номера, переписками пророссийского характера.

Все они задержаны и доставлены в отделения полиции или Службы безопасности Украины для проверки их причастности к сбору и передаче информации в пользу страны-агрессора.

"Призываем жителей не фотографировать, не снимать на видео и тем более не публиковать в Сети блокпосты и другие важные объекты", — отметили в полиции.