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На Днепропетровщине за сутки задержали 14 диверсантов (фото)

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На Днепропетровщине за сутки задержали 14 диверсантов (фото)

В полиции призвали жителей не фотографировать и не публиковать блокпосты и другие важные объекты.

На Днепропетровщине за минувшие сутки задержали 14 диверсантов. Двое из них были вооружены.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В телефонах мужчин нашли фото зданий госструктур, укреплений, блокпостов, бомбоубежищ и других важных объектов. Также изъяли российские рубли, телефоны с зафиксированными звонками на российские номера, переписками пророссийского характера.

Все они задержаны и доставлены в отделения полиции или Службы безопасности Украины для проверки их причастности к сбору и передаче информации в пользу страны-агрессора.

"Призываем жителей не фотографировать, не снимать на видео и тем более не публиковать в Сети блокпосты и другие важные объекты", — отметили в полиции.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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