"Украина побеждает!": украинцы уничтожили БТР российских террористов

Момент уничтожения техники РФ был снят на видео.

Молодые люди из подразделений терробороны уничтожили технику россиян, совершивших варварское нападение на Украину. Украинцы взорвали БТР противника.

Соответствующее видео на странице социальных сетей обнародовал советник министра МВД Антон Геращенко.

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На видео слышно, как после крика "Полтава в деле" раздается выстрел из гранатомета.

"Полтава" ты в деле!! И нет больше БТРа! Российские фашисты, ну и как вы хотите победить наш народ?! Украина побеждает!", — говорится в сообщении.