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"Украина побеждает!": украинцы уничтожили БТР российских террористов

"Украина побеждает!": украинцы уничтожили БТР российских террористов

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"Украина побеждает!": украинцы уничтожили БТР российских террористов

Момент уничтожения техники РФ был снят на видео.

Молодые люди из подразделений терробороны уничтожили технику россиян, совершивших варварское нападение на Украину. Украинцы взорвали БТР противника.

Соответствующее видео на странице социальных сетей обнародовал советник министра МВД Антон Геращенко.

На видео слышно, как после крика "Полтава в деле" раздается выстрел из гранатомета.

"Полтава" ты в деле!! И нет больше БТРа! Российские фашисты, ну и как вы хотите победить наш народ?! Украина побеждает!", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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