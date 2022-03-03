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Байден не собирается контактировать с Путиным

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Байден не собирается контактировать с Путиным

ТСН.ua

В то же время в администрации президента США обдумывают, какие эффективные шаги можно предпринять для деэскалации "ужасного конфликта" в Украине.

Президент США Джо Байден не планирует каких-либо встреч или даже телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что Штаты продолжают считать дипломатию инструментом для урегулирования кризиса.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Вашингтоне 3 марта.

"Они (русские – ред.) вторглись в суверенное государство и продолжают эскалацию на ежедневной основе. Мы никогда не будем отказываться от дипломатии как опции, но опять же, сегодня – не тот момент для этого (контактов президентов США и России – ред.)", – сказала Псаки.

В то же время в администрации президента США обдумывают, какие эффективные шаги можно предпринять для деэскалации "ужасного конфликта" в Украине. Однако сейчас переговоры лидеров не ко времени, повторила Псаки.

"Мы не планируем проведение встречи между ними (президентами – ред.), другого взаимодействия или телефонного разговора, и президент (Байден – ред.) очень четко об этом говорил", – подчеркнула пресс-служба Белого дома.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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