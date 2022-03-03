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В Одесской области спасли 6 моряков гражданского корабля HELT

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В Одесской области спасли 6 моряков гражданского корабля HELT

В Одесской области спасти 6 моряков гражданского корабля HELT / Telegram

3 марта 2022 года Морской поисково-спасательной службой была проведена операция по спасению членов экипажа гражданского корабля HELT, который был затоплен в результате обстрела с российского военного корабля.

Об успешном проведении специальной операции по спасению 6 членов экипажа сообщили в Телеграм-канале Одесской ОГА.

Напомним, что судно HELT принадлежит балтийской компании и ходит под флагом Панамы. После того, как в него попал российский снаряд, моряки сумели передать сигнал SOS. Несмотря на то, что российские военные угрожали открыть огонь, украинские спасатели провели спасательную операцию и доставили экипаж HELT в Черноморский порт. Всем им была оказана первая домедицинская помощь.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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