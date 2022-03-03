В Одесской области спасли 6 моряков гражданского корабля HELT

3 марта 2022 года Морской поисково-спасательной службой была проведена операция по спасению членов экипажа гражданского корабля HELT, который был затоплен в результате обстрела с российского военного корабля.

Об успешном проведении специальной операции по спасению 6 членов экипажа сообщили в Телеграм-канале Одесской ОГА.

Напомним, что судно HELT принадлежит балтийской компании и ходит под флагом Панамы. После того, как в него попал российский снаряд, моряки сумели передать сигнал SOS. Несмотря на то, что российские военные угрожали открыть огонь, украинские спасатели провели спасательную операцию и доставили экипаж HELT в Черноморский порт. Всем им была оказана первая домедицинская помощь.