"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 4 марта

Также на 4 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу.
"Укрзалізниця" опубликовала график рейсов на 4 марта со станций Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница.
Об этом сообщили в компании в четверг вечером, 3 марта.
"Более 900 000 украинских детей и женщин эвакуировано "Укрзалізницею" в безопасные места за неделю войны. Это делает наших воинов сильнее и увереннее, а мы тем временем готовимся однажды – скоро! – возвращать их всех обратными рейсами на восток", – говорится в сообщении.
Рейсы по ст. Киев:
- 01:56 – №17 Ужгород – Харьков
- 04:02 – №21 Харьков – Трускавец
- 04:21 – №150 Черновцы – Полтава
- 04:21 – №130 Ворохта – Кременчуг
- 04:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
- 05:38 – №138 Краматорск – Хмельницкий
- 09:00 – №959/960 Киев – Ужгород
- 09:00 – №705 Дарница – Львов
- 06:23 – №142 Львов – Лиман
- 06:23 – №114 Львов – Лиман
- 10:00 – №715 Дарница – Львов
- 11:50 – №738 Киев – Запорожье
- 12:06 – №45 Ужгород – Краматорск
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:07 – №749 Киев – Львов
- 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 – №55 Киев – Рахов
- 17:12 – №13 Киев – Солотвино
- 17:42 – №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 – №81 Киев – Ужгород
- 18:48 – №67 Киев – Варшава
- 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 – №95 Киев – Рахов
- 20:05 – №29 Киев – Ужгород
- 20:12 – №49 Киев – Трускавец
- 20:21 – №59 Киев – Чоп
- 20:21 – №57 Киев – Ворохта
- 21:07 – №38 Киев – Запорожье
- 21:15 – №105 Киев – Одесса
- 21:22 – №97 Киев – Ковель
- 21:28 – №76 Киев – Кривой Рог
- 22:03 – №130 Кременчуг – Ворохта
- 22:03 – №149 Полтава – Черновцы
- 22:03 – №209 Харьков – Черновцы
- 22:10 – №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 – №7 Киев – Черновцы
- 22:37 – №91 Киев – Львов
- 22:47 – №46 Краматорск – Ужгород
- 22:58 – №907 Киев – Краматорск
- 23:05 – №80 Киев – Днепр
- 23:18 – №138 Хмельницкий – Краматорск
- 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
- 23:59 – №139 Киев – Каменец-Подольский
Рейсы по ст. Харьков:
- 04:11 – №114 Лиман – Львов
- 04:11 – №142 Лиман – Львов
- 11:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
- 12:25 – №209 Харьков – Черновцы
- 12:36 – №46 Краматорск – Ужгород
- 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
- 17:00 – №723 Харьков – Львов
- 15:09 – №17 Харьков – Ужгород
- 19:27 – №795 Харьков – Днепр
- 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса
- 22:40 – №45 Ужгород – Краматорск
Рейсы по ст. Днепр:
05:00 – №38 Киев – Запорожье
06:23 – №796 Днепр – Харьков
09:27 №6 Рахов – Запорожье
09:54 – №738 Запорожье – Киев
14:26 – №41 Днепр – Трускавец
16:39 – №6 Запорожье – Рахов
19:07 – №738 Киев – Запорожье
Рейсы по ст. Запорожье:
- 08:16 – №738 Запорожье – Киев
- 11:07 – №006 Рахов – Запорожье
- 12:20 – №120 Запорожье – Львов
- 14:45 – №005 Запорожье – Рахов
- 19:47 – №072 Запорожье – Киев
- 20:37 – №068 Запорожье – Львов
- 21:38 – №038 Запорожье – Киев
- 22:26 – №068 Львов – Запорожье
Рейсы по ст. Винница:
- 00:28 – №105 Киев – Одесса
- 00:58 – №078 Одесса – Ковель
- 01:05 – №041 Днепр – Трускавец
- 02:35 – №771 Киев – Хмельницкий
- 03:42 – №060 Чоп – Киев
- 03:42 – №058 Ворохта – Киев
- 03:54 – №106 Одесса – Киев
- 04:31 – №081 Ужгород – Киев
- 04:42 – №050 Трускавец – Киев
- 05:46 – №086 Запорожье – Львов
- 06:03 – №056 Рахов – Киев
- 06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев
- 06:54 – №021 Харьков – Трускавец
- 09:16 – №138 Лиман – Хмельницкий
- 10:23 – №070 Запорожье – Львов
- 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев
- 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский
- 17:43 – №086 Львов – Запорожье
- 18:07 – №055 Киев – Рахов
- 19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман
- 20:50 – №716 Львов – Киев
- 21:45 – №081 Киев – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавец – Днепр
- 23:17 – №049 Киев – Трускавец
- 23:26 – №057 Киев – Ворохта
- 23:26 – №059 Киев – Чоп
- 23:53 – №022 Трускавец – Харьков
В дополнение к указанным регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и Интерсити+:
- 4 рейса из Харькова во Львов;
- 2 рейса из Лимана на Ужгород;
- Дополнительные рейсы Запорожье-Львов, Днепр-Львов, Кривой Рог-Львов, Одесса-Ужгород.
А также электричками:
- из Харькова в Львов с пересадкой по Хмельницкому;
- из Житомира в Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Также на 4 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу:
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 01:51;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 04:40;
- №950/949 Львов – Хрубешув в 06:25;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:40;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 11:38;
- № 7614/7615 Львов – Хелм в 14:00;
- №7616/7617 Хелм – Львов в 21:30;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 14:26;
- № 7613/7614 Львов – Пшемысль в 17:13;
- № 7615/7616 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:45;
- №7620/7621 Хелм – Львов в 04:25;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13.
Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО – 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники – 374,
- легкие скоростные катера – 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины – Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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