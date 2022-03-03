"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 4 марта

Также на 4 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу.

"Укрзалізниця" опубликовала график рейсов на 4 марта со станций Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница.

Об этом сообщили в компании в четверг вечером, 3 марта.

"Более 900 000 украинских детей и женщин эвакуировано "Укрзалізницею" в безопасные места за неделю войны. Это делает наших воинов сильнее и увереннее, а мы тем временем готовимся однажды – скоро! – возвращать их всех обратными рейсами на восток", – говорится в сообщении.

Рейсы по ст. Киев:

01:56 – №17 Ужгород – Харьков

04:02 – №21 Харьков – Трускавец

04:21 – №150 Черновцы – Полтава

04:21 – №130 Ворохта – Кременчуг

04:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка

05:38 – №138 Краматорск – Хмельницкий

09:00 – №959/960 Киев – Ужгород

09:00 – №705 Дарница – Львов

06:23 – №142 Львов – Лиман

06:23 – №114 Львов – Лиман

10:00 – №715 Дарница – Львов

11:50 – №738 Киев – Запорожье

12:06 – №45 Ужгород – Краматорск

13:34 – №114/142 Лиман – Львов

14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск

14:07 – №749 Киев – Львов

14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 – №55 Киев – Рахов

17:12 – №13 Киев – Солотвино

17:42 – №792 Киев – Кременчуг

17:42 – №790 Киев – Кропивницкий

18:30 – №81 Киев – Ужгород

18:48 – №67 Киев – Варшава

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 – №95 Киев – Рахов

20:05 – №29 Киев – Ужгород

20:12 – №49 Киев – Трускавец

20:21 – №59 Киев – Чоп

20:21 – №57 Киев – Ворохта

21:07 – №38 Киев – Запорожье

21:15 – №105 Киев – Одесса

21:22 – №97 Киев – Ковель

21:28 – №76 Киев – Кривой Рог

22:03 – №130 Кременчуг – Ворохта

22:03 – №149 Полтава – Черновцы

22:03 – №209 Харьков – Черновцы

22:10 – №17 Харьков – Ужгород

22:22 – №7 Киев – Черновцы

22:37 – №91 Киев – Львов

22:47 – №46 Краматорск – Ужгород

22:58 – №907 Киев – Краматорск

23:05 – №80 Киев – Днепр

23:18 – №138 Хмельницкий – Краматорск

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий

23:59 – №139 Киев – Каменец-Подольский

Рейсы по ст. Харьков:

04:11 – №114 Лиман – Львов

04:11 – №142 Лиман – Львов

11:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка

12:25 – №209 Харьков – Черновцы

12:36 – №46 Краматорск – Ужгород

14:39 – №114, 142 Львов – Лиман

17:00 – №723 Харьков – Львов

15:09 – №17 Харьков – Ужгород

19:27 – №795 Харьков – Днепр

21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 – №7 Харьков – Одесса

22:40 – №45 Ужгород – Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

05:00 – №38 Киев – Запорожье

06:23 – №796 Днепр – Харьков

09:27 №6 Рахов – Запорожье

09:54 – №738 Запорожье – Киев

14:26 – №41 Днепр – Трускавец

16:39 – №6 Запорожье – Рахов

19:07 – №738 Киев – Запорожье

Рейсы по ст. Запорожье:

08:16 – №738 Запорожье – Киев

11:07 – №006 Рахов – Запорожье

12:20 – №120 Запорожье – Львов

14:45 – №005 Запорожье – Рахов

19:47 – №072 Запорожье – Киев

20:37 – №068 Запорожье – Львов

21:38 – №038 Запорожье – Киев

22:26 – №068 Львов – Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

00:28 – №105 Киев – Одесса

00:58 – №078 Одесса – Ковель

01:05 – №041 Днепр – Трускавец

02:35 – №771 Киев – Хмельницкий

03:42 – №060 Чоп – Киев

03:42 – №058 Ворохта – Киев

03:54 – №106 Одесса – Киев

04:31 – №081 Ужгород – Киев

04:42 – №050 Трускавец – Киев

05:46 – №086 Запорожье – Львов

06:03 – №056 Рахов – Киев

06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев

06:54 – №021 Харьков – Трускавец

09:16 – №138 Лиман – Хмельницкий

10:23 – №070 Запорожье – Львов

16:41 – №772 Хмельницкий – Киев

17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский

17:43 – №086 Львов – Запорожье

18:07 – №055 Киев – Рахов

19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман

20:50 – №716 Львов – Киев

21:45 – №081 Киев – Ужгород

22:32 – №042 Трускавец – Днепр

23:17 – №049 Киев – Трускавец

23:26 – №057 Киев – Ворохта

23:26 – №059 Киев – Чоп

23:53 – №022 Трускавец – Харьков

В дополнение к указанным регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и Интерсити+:

4 рейса из Харькова во Львов;

2 рейса из Лимана на Ужгород;

Дополнительные рейсы Запорожье-Львов, Днепр-Львов, Кривой Рог-Львов, Одесса-Ужгород.

А также электричками:

из Харькова в Львов с пересадкой по Хмельницкому;

из Житомира в Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Также на 4 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 01:51;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 04:40;

№950/949 Львов – Хрубешув в 06:25;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:40;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 11:38;

№ 7614/7615 Львов – Хелм в 14:00;

№7616/7617 Хелм – Львов в 21:30;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 14:26;

№ 7613/7614 Львов – Пшемысль в 17:13;

№ 7615/7616 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:45;

№7620/7621 Хелм – Львов в 04:25;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13.

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.