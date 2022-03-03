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"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 4 марта

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"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 4 марта

УНИАН

Также на 4 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу.

"Укрзалізниця" опубликовала график рейсов на 4 марта со станций Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница.

Об этом сообщили в компании в четверг вечером, 3 марта.

"Более 900 000 украинских детей и женщин эвакуировано "Укрзалізницею" в безопасные места за неделю войны. Это делает наших воинов сильнее и увереннее, а мы тем временем готовимся однажды – скоро! – возвращать их всех обратными рейсами на восток", – говорится в сообщении.

Рейсы по ст. Киев:

  • 01:56 – №17 Ужгород – Харьков
  • 04:02 – №21 Харьков – Трускавец
  • 04:21 – №150 Черновцы – Полтава
  • 04:21 – №130 Ворохта – Кременчуг
  • 04:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
  • 05:38 – №138 Краматорск – Хмельницкий
  • 09:00 – №959/960 Киев – Ужгород
  • 09:00 – №705 Дарница – Львов
  • 06:23 – №142 Львов – Лиман
  • 06:23 – №114 Львов – Лиман
  • 10:00 – №715 Дарница – Львов
  • 11:50 – №738 Киев – Запорожье
  • 12:06 – №45 Ужгород – Краматорск
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львов
  • 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск
  • 14:07 – №749 Киев – Львов
  • 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 15:02 – №55 Киев – Рахов
  • 17:12 – №13 Киев – Солотвино
  • 17:42 – №792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 – №81 Киев – Ужгород
  • 18:48 – №67 Киев – Варшава
  • 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 – №95 Киев – Рахов
  • 20:05 – №29 Киев – Ужгород
  • 20:12 – №49 Киев – Трускавец
  • 20:21 – №59 Киев – Чоп
  • 20:21 – №57 Киев – Ворохта
  • 21:07 – №38 Киев – Запорожье
  • 21:15 – №105 Киев – Одесса
  • 21:22 – №97 Киев – Ковель
  • 21:28 – №76 Киев – Кривой Рог
  • 22:03 – №130 Кременчуг – Ворохта
  • 22:03 – №149 Полтава – Черновцы
  • 22:03 – №209 Харьков – Черновцы
  • 22:10 – №17 Харьков – Ужгород
  • 22:22 – №7 Киев – Черновцы
  • 22:37 – №91 Киев – Львов
  • 22:47 – №46 Краматорск – Ужгород
  • 22:58 – №907 Киев – Краматорск
  • 23:05 – №80 Киев – Днепр
  • 23:18 – №138 Хмельницкий – Краматорск
  • 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
  • 23:59 – №139 Киев – Каменец-Подольский

Рейсы по ст. Харьков:

  • 04:11 – №114 Лиман – Львов
  • 04:11 – №142 Лиман – Львов
  • 11:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
  • 12:25 – №209 Харьков – Черновцы
  • 12:36 – №46 Краматорск – Ужгород
  • 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
  • 17:00 – №723 Харьков – Львов
  • 15:09 – №17 Харьков – Ужгород
  • 19:27 – №795 Харьков – Днепр
  • 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 – №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

05:00 – №38 Киев – Запорожье
06:23 – №796 Днепр – Харьков
09:27 №6 Рахов – Запорожье
09:54 – №738 Запорожье – Киев
14:26 – №41 Днепр – Трускавец
16:39 – №6 Запорожье – Рахов
19:07 – №738 Киев – Запорожье

Рейсы по ст. Запорожье:

  • 08:16 – №738 Запорожье – Киев
  • 11:07 – №006 Рахов – Запорожье
  • 12:20 – №120 Запорожье – Львов
  • 14:45 – №005 Запорожье – Рахов
  • 19:47 – №072 Запорожье – Киев
  • 20:37 – №068 Запорожье – Львов
  • 21:38 – №038 Запорожье – Киев
  • 22:26 – №068 Львов – Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

  • 00:28 – №105 Киев – Одесса
  • 00:58 – №078 Одесса – Ковель
  • 01:05 – №041 Днепр – Трускавец
  • 02:35 – №771 Киев – Хмельницкий
  • 03:42 – №060 Чоп – Киев
  • 03:42 – №058 Ворохта – Киев
  • 03:54 – №106 Одесса – Киев
  • 04:31 – №081 Ужгород – Киев
  • 04:42 – №050 Трускавец – Киев
  • 05:46 – №086 Запорожье – Львов
  • 06:03 – №056 Рахов – Киев
  • 06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев
  • 06:54 – №021 Харьков – Трускавец
  • 09:16 – №138 Лиман – Хмельницкий
  • 10:23 – №070 Запорожье – Львов
  • 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев
  • 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 17:43 – №086 Львов – Запорожье
  • 18:07 – №055 Киев – Рахов
  • 19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман
  • 20:50 – №716 Львов – Киев
  • 21:45 – №081 Киев – Ужгород
  • 22:32 – №042 Трускавец – Днепр
  • 23:17 – №049 Киев – Трускавец
  • 23:26 – №057 Киев – Ворохта
  • 23:26 – №059 Киев – Чоп
  • 23:53 – №022 Трускавец – Харьков

В дополнение к указанным регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и Интерсити+:

  • 4 рейса из Харькова во Львов;
  • 2 рейса из Лимана на Ужгород;
  • Дополнительные рейсы Запорожье-Львов, Днепр-Львов, Кривой Рог-Львов, Одесса-Ужгород.

А также электричками:

  • из Харькова в Львов с пересадкой по Хмельницкому;
  • из Житомира в Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Также на 4 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу:

  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 01:51;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 04:40;
  • №950/949 Львов – Хрубешув в 06:25;
  • № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:40;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 11:38;
  • № 7614/7615 Львов – Хелм в 14:00;
  • №7616/7617 Хелм – Львов в 21:30;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 14:26;
  • № 7613/7614 Львов – Пшемысль в 17:13;
  • № 7615/7616 Львов – Пшемысль в 19:55;
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:45;
  • №7620/7621 Хелм – Львов в 04:25;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13.

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО – 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники – 374,
  • легкие скоростные катера – 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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Как начиналась война России против Украины:

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