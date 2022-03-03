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В Киеве нашли метки диверсантов на зданиях дипломатических представительств

В Киеве нашли метки диверсантов на зданиях дипломатических представительств

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В Киеве нашли метки диверсантов на зданиях дипломатических представительств

Метка русских диверсантов / Укравтодор

Подобные метки нашли не только на одном здании.

В Киеве российские диверсанты разместили метки на зданиях дипломатических представительств.

Об этом в своем Twitter сообщил посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас. Он отметил, что метки нашли не только на одном здании.

"Впереди еще "дипломатические жертвы"? Подобные метки нашли не только на одном здании дипломатических представительств в Киеве", — написал Матти Маасикас.

Посол Евросоюза не сообщил, на каких именно диппредставительствах обнаружили метки.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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