В Киеве нашли метки диверсантов на зданиях дипломатических представительств

Подобные метки нашли не только на одном здании.

В Киеве российские диверсанты разместили метки на зданиях дипломатических представительств.

Об этом в своем Twitter сообщил посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас. Он отметил, что метки нашли не только на одном здании.

"Впереди еще "дипломатические жертвы"? Подобные метки нашли не только на одном здании дипломатических представительств в Киеве", — написал Матти Маасикас.

Более "дипломатические casualties" to come? Маркеры могут быть представлены на более чем одну diplomatic mission's building in Kyiv. pic.twitter.com/Axcqgr6ZX5 – Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 3, 2022

Посол Евросоюза не сообщил, на каких именно диппредставительствах обнаружили метки.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217,

боевых бронированных машин – 900,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 (информация уточняется),

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: