У Києві знайшли мітки диверсантів на будівлях дипломатичних представництв

Подібні мітки знайшли не лише на одній будівлі.
У Києві російські диверсанти розмістили мітки на будівлях дипломатичних представництв.
Про це у своєму Twitter повідомив посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. Він зазначив, що мітки знайшли не лише на одній будівлі.
"Попереду ще "дипломатичні жертви"? Подібні мітки знайшли не лише на одній будівлі дипломатичних представництв у Києві", - написав Матті Маасікас.
More "diplomatic casualties" to come? Markers like these found on more than one diplomatic mission's building in Kyiv. pic.twitter.com/Axcqgr6ZX5— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 3, 2022
Посол Євросоюзу не повідомив, на яких саме диппредставництвах виявили мітки.
Втрати росіян, які воюють проти України:
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),
- танків ‒ 217 од,
- ББМ ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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