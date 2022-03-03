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У Києві знайшли мітки диверсантів на будівлях дипломатичних представництв

У Києві знайшли мітки диверсантів на будівлях дипломатичних представництв

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У Києві знайшли мітки диверсантів на будівлях дипломатичних представництв

Мітка російських диверсантів / Укравтодор

Подібні мітки знайшли не лише на одній будівлі.

У Києві російські диверсанти розмістили мітки на будівлях дипломатичних представництв.

Про це у своєму Twitter повідомив посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. Він зазначив, що мітки знайшли не лише на одній будівлі.

"Попереду ще "дипломатичні жертви"? Подібні мітки знайшли не лише на одній будівлі дипломатичних представництв у Києві", - написав Матті Маасікас.

Посол Євросоюзу не повідомив, на яких саме диппредставництвах виявили мітки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),
  • танків ‒ 217 од,
  • ББМ ‒ 900 од,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ - 42,
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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