У Києві знайшли мітки диверсантів на будівлях дипломатичних представництв

Подібні мітки знайшли не лише на одній будівлі.

У Києві російські диверсанти розмістили мітки на будівлях дипломатичних представництв.

Про це у своєму Twitter повідомив посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. Він зазначив, що мітки знайшли не лише на одній будівлі.

"Попереду ще "дипломатичні жертви"? Подібні мітки знайшли не лише на одній будівлі дипломатичних представництв у Києві", - написав Матті Маасікас.

More "diplomatic casualties" to come? Markers like these found on more than one diplomatic mission's building in Kyiv. pic.twitter.com/Axcqgr6ZX5 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 3, 2022

Посол Євросоюзу не повідомив, на яких саме диппредставництвах виявили мітки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: