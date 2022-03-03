На Одещині врятували 6 моряків цивільного корабля HELT

3 березня 2022 року Морською пошуково-рятувальною службою було проведено операцію з порятунку членів екіпажу цивільного корабля HELT, який був затоплений внаслідок обстрілу з російського військового корабля.

Про успішне проведення спеціальної операції з порятунку 6 членів екіпажу повідомили в Телеграм-каналі Одеської ОДА.

Нагадаємо, що судно HELT належить балтійській компанії та ходить під прапором Панами. Після того, як в нього попав російський снаряд, моряки зуміли передати сигнал SOS. Попри те, що російські військові погрожували відкрити вогонь, українські рятувальники провели рятувальну операцію і доставили екіпаж HELT до порту Чорноморська. Всім їм надали першу домедичну допомогу.