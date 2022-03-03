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На Одещині врятували 6 моряків цивільного корабля HELT

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На Одещині врятували 6 моряків цивільного корабля HELT

На Одещині врятувати 6 моряків цивільного корабля HELT / Telegram

3 березня 2022 року Морською пошуково-рятувальною службою було проведено операцію з порятунку членів екіпажу цивільного корабля HELT, який був затоплений внаслідок обстрілу з російського військового корабля.

Про успішне проведення спеціальної операції з порятунку 6 членів екіпажу повідомили в Телеграм-каналі Одеської ОДА.

Нагадаємо, що судно HELT належить балтійській компанії та ходить під прапором Панами. Після того, як в нього попав російський снаряд, моряки зуміли передати сигнал SOS. Попри те, що російські військові погрожували відкрити вогонь, українські рятувальники провели рятувальну операцію і доставили екіпаж HELT до порту Чорноморська. Всім їм надали першу домедичну допомогу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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