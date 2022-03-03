Кулеба призвал страны, которые еще не предоставили Украине боевые самолеты, сделать это сейчас

Кулеба призвал страны, которые еще не предоставили Украине боевые самолеты, сделать это сейчас

Министр подчеркнул, что украинские асы героически защищают небо, но у России есть преимущество.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны, которые еще не предоставили Украине боевые самолеты, сделать это сейчас.

Об этом он написал 3 марта в Twitter.

"Наши асы героически защищают небо. Но у России есть преимущество. Как могут сейчас спать партнеры, которые до сих пор не предоставили Украине боевые самолеты? Пока дети в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах сидят в подвалах под бомбами? Вы можете принять это решение прямо сейчас. Сделайте это!", — написал он.