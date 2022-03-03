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Кулеба закликав країни, які ще не надали Україні бойові літаки, зробити це зараз

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Кулеба закликав країни, які ще не надали Україні бойові літаки, зробити це зараз

Associated Press

Міністр наголосив, що українські аси героїчно боронять небо, але Росія має перевагу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни, які ще не надали Україні бойові літаки, зробити це зараз.

Про це він написав 3 березня  у Twitter.

"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!", - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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