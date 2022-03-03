Кулеба закликав країни, які ще не надали Україні бойові літаки, зробити це зараз

Кулеба закликав країни, які ще не надали Україні бойові літаки, зробити це зараз

Міністр наголосив, що українські аси героїчно боронять небо, але Росія має перевагу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни, які ще не надали Україні бойові літаки, зробити це зараз.

Про це він написав 3 березня у Twitter.

"Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!", - написав він.