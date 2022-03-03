Байден не планує контактувати з Путіним

Водночас в адміністрації президента США обмірковують, які найефективніші кроки можна здійснити для деескалації "жахливого конфлікту" в Україні.

Президент США Джо Байден не планує будь-яких зустрічей чи навіть телефонних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним попри те, що Штати продовжують вважати дипломатію інструментом для врегулювання кризи.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у Вашингтоні 3 березня.

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"Вони (росіяни – ред.) вторглися до суверенної держави та продовжують ескалацію на щоденній основі. Ми ніколи не відмовлятимемося від дипломатії як опції, але знову ж, сьогодні – не той момент для цього (контактів президентів США й Росії – ред.)", – сказала Псакі.

Водночас в адміністрації президента США обмірковують, які найефективніші кроки можна здійснити для деескалації "жахливого конфлікту" в Україні. Проте зараз переговори лідерів не на часі, повторила Псакі.

"Ми не плануємо проведення зустрічі між ними (президентами – ред.), іншої взаємодії або телефонної розмови, і президент (Байден – ред.) дуже чітко про це говорив", ­– наголосила речниця Білого дому.