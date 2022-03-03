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Байден не планує контактувати з Путіним

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Байден не планує контактувати з Путіним

ТСН.ua

Водночас в адміністрації президента США обмірковують, які найефективніші кроки можна здійснити для деескалації "жахливого конфлікту" в Україні.

Президент США Джо Байден не планує будь-яких зустрічей чи навіть телефонних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним попри те, що Штати продовжують вважати дипломатію інструментом для врегулювання кризи.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у Вашингтоні 3 березня.

"Вони (росіяни – ред.) вторглися до суверенної держави та продовжують ескалацію на щоденній основі. Ми ніколи не відмовлятимемося від дипломатії як опції, але знову ж, сьогодні – не той момент для цього (контактів президентів США й Росії – ред.)", – сказала Псакі.

Водночас в адміністрації президента США обмірковують, які найефективніші кроки можна здійснити для деескалації "жахливого конфлікту" в Україні. Проте зараз переговори лідерів не на часі, повторила Псакі.

"Ми не плануємо проведення зустрічі між ними (президентами – ред.), іншої взаємодії або телефонної розмови, і президент (Байден – ред.) дуже чітко про це говорив", ­– наголосила речниця Білого дому.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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