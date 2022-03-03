На Дніпропетровщині за добу затримали 14 диверсантів (фото)

У поліції закликали мешканців не фотографувати і не публікувати блокпости та інші важливі об’єкти.

На Дніпропетровщині за минулу добу затримали 14 диверсантів. Двоє з них були озброєні.

Про це повідомили в Національній поліції України.

У телефонах чоловіків знайшли фото будівель держструктур, укріплень, блокпостів, бомбосховищ та інших важливих об’єктів. Також вилучили російські рублі, телефони із зафіксованими дзвінками на російські номери, переписками проросійського характеру.

Всі вони затримані та доставлені до відділень поліції або Служби безпеки України для перевірки їх на причетність до збору та передачі інформації на користь країни-агресорки.

"Закликаємо мешканців не фотографувати, не знімати на відео та тим більше не публікувати у Мережі блокпости та інші важливі об’єкти", - наголосили в поліції.