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На Дніпропетровщині за добу затримали 14 диверсантів (фото)

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На Дніпропетровщині за добу затримали 14 диверсантів (фото)

У поліції закликали мешканців не фотографувати і не публікувати блокпости та інші важливі об’єкти.

На Дніпропетровщині за минулу добу затримали 14 диверсантів. Двоє з них були озброєні.

Про це повідомили в Національній поліції України.

У телефонах чоловіків знайшли фото будівель держструктур, укріплень, блокпостів, бомбосховищ та інших важливих об’єктів. Також вилучили російські рублі, телефони із зафіксованими дзвінками на російські номери, переписками проросійського характеру

Всі вони затримані та доставлені до відділень поліції або Служби безпеки України для перевірки їх на причетність до збору та передачі інформації на користь країни-агресорки. 

"Закликаємо мешканців не фотографувати, не знімати на відео та тим більше не публікувати у Мережі блокпости та інші важливі об’єкти", - наголосили в поліції.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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